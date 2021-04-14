台北市第二階段社會住宅用地，引發中央、地方口角，台北市政府發言人陳智菡質疑內政部社宅用地還沒找到，不清楚缺額上萬戶到底在哪，內政部、營建署、住都中心應好好說明，不要自欺欺人。對此，內政部營建署今反擊，地方如未確切掌握情資而逞口舌之快，質疑甚至對抗中央興辦社宅，恐淪為反居住正義的打手，期盼各地方政府與中央攜手合作，實現居住正義。

營建署指出，內政部在台北市區共盤點47處社宅基地1萬1775戶，分4年辦理發包興建，目前進度完全達標。今年3月30日社會住宅進度報告記者會對外說明中央興辦社會住宅進度，相關資訊各地方政府理應相當清楚；而鄰里溝通採高標準方式，例如康樂居社會住宅，中央已召開多次說明會議並積極傾聽里民需求，近期更配合寶湖里建議，延期及調整座談地點並非取消，以呈現中央最大誠意。

台北市房價高漲，人口快速老化，年輕人在臺北生活，社會住宅能協助年輕人站穩腳步，中央地方應積極合作。台北市政府發言如屬實，僅凸顯出該府高層漠視市民居住權益，未能掌握轄內社會住宅等公益設施之布設，內政部營建署表示遺憾。

營建署表示，地方如未確切掌握情資而逞口舌之快，質疑甚至對抗中央興辦社宅，恐淪為反居住正義的打手；中央期待各地方政府能重視住宅議題，與中央攜手合作實現居住正義。

(中時 )