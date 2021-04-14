台鐵太魯閣意外釀重大死傷，衛福部成立募款專戶並於12日公布捐款用途與善款管理委員會組成，其中8.1億捐款3分之1會給罹難者，委員會雖保留2名災民代表，但根本沒人被推舉出來參加會議。其中就有家屬質疑，委員組成比例不合理，更直言「大家都在忙治喪或治療，誰去當代表？」

「名額只有2個，表決舉手也是舉輸人」仍在治喪的台東罹難者家屬質疑，家屬代表名額形同虛設，更批光是傷者、罹難者都有百餘位，比例上竟只有2名，其餘都是官員，根本不符合比例原則，這會議不是為我們而開的嗎？

其中，官員更未考量家屬和傷者遍布於12縣市，目前也都在治喪或治療中，誰有時間去當代表？勢單力薄的2名代表在會議上說什麼有用嗎？「我們的聲音，你們根本聽不到」，家屬直言「都是做官的在決定」。

此外，有關衛福部宣布8.1億捐款的3分之1用於罹難者家屬生活扶助，其餘用於醫療、教育、法扶、關懷等，也被質疑不合理。幾位家屬說，政府募款前未徵詢家屬實際需求，募款後用途更未考慮家屬意見，雖然各界的善心令他們十分感動，但他們仍擔心最後變了調。

據了解，太魯閣事故搭乘人數498人，造成49人罹難、218人輕重傷。其中設籍台東的民眾共有124人搭上事故列車，8人罹難、61人受傷、55人平安。

(中時 )