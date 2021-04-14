國際影音平台執行團隊遲遲未定，文化部日前舉行限制性招標，僅邀公視投標，但因未符合標規，第一階段即遭9位評選委員一致不通過。評選標準相關細節日前經媒體報導，卻也引起立委萬美玲質疑，評選委員是否違法洩密，且文化部無掌握相關情況，和文化部長李永得在立院展開激烈爭辯，李永得更因此幾度想在質詢未完前離開備詢台，氣氛火爆。

萬美玲表示，依據採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項指出，採購評選委員會議中，若評委名單不公開者，開會通知單及會議紀錄註明為密件，評委對於所知悉的資訊，應予保密，對於受評廠商的投標文件內容及資料，也應保守秘密，不得挪作他用，評選後亦同。但卻有評委對媒體大談投標文件細節，有違法洩密的疑慮，文化部應該要徹查清楚。

針對質疑，李永得起先回應，不清楚是哪位評委受訪，是否有違法，須待文化部後續了解。萬美玲不滿指出，已將保密措施一覽表清楚示出，李永得還說需了解，很失職。李永得認為，萬美玲的說法很不公平，要釐清立法原意，現今「你問我我沒說，人家說你黑箱作業，講了你說我洩漏機密，你要我怎麼辦？」直指立委監督要合理。

萬美玲表示，「我的監督不僅合理還合法！」了解哪位委員洩密，才能知道國際平台未來限制性招標，這9人評選委員是否都還能用，認為李永得還是應掌握洩密情況。李永得回應，了解後若有違法處就移送法辦，該是他負責的就一定負責。

雙方一來一往激烈爭辯，甚至在萬美玲質疑違法後果時，李永得一度喊出，若有違法「請萬委員把我移送法辦」，且幾度想在質詢未結束前離開備詢台。萬美玲回擊，移送法辦前，李永得也要去調查清楚，而不是意氣用事動情緒，如果連這樣有沒有違法都不知道，請問怎麼徹查？又要怎麼法辦？並指出，若資訊都可公布給媒體，可否公布給立委知道？

李永得回應，資訊非文化部公布，新聞採訪每一個記者有他的能力。立委李德維則另外指出，9位評委由7位外聘專家學者及文化部2位代表組成，此回發生此事，會否是文化部代表自行洩密，7位外聘評委是否下次招標續聘？

李永得表示，文化部代表絕對沒有洩漏資訊，至於7位外聘評委是否續聘，則要研究相關法規再做決定。

(中時 )