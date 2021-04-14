台灣中部地區與南部地區水情持續緊張，前竹科管理局局長李界木提出「環島輸水管線」建議。對此，經濟部長王美花表示，現在已經有桃竹幹管等區域性支援，未來是否要有這樣聯通機制，我們會一併來考量。

王美花出席台宏線上經貿商機說明會前，說明水情議題。她說，針對旱象，外界提出很多建設性的意見，經濟部都會參考，現在依照水情，提出管線調度，現在已經有這樣的機制，其中做最好的就是桃竹幹管。

王美花解釋，前瞻計畫把桃竹幹管納入，很快的就去執行，甚至因應水在2月1日就完工，如果沒有桃竹幹管，其實新竹的水庫早就空了；另外，大甲溪大安溪的聯通管，也是類似的概念。

至於是否會進一步供4停3？王美花強調，會先盤點供五停二的成果，目前初步看起來是有成果的，再來經濟部也很積極在增加水源，所以利用抗旱2.0的機制，在中部增加伏流水，像是大安溪、烏溪增加伏流水2.2至2.5萬噸，再來就是增設海淡機制，「我們希望在5月中，中部1.5萬噸的海淡可以起來」，在因為台中軟礫石地質、有充沛的地下水，所以接下來也會在台中尋找合適的地下水來開水井，「一方面節水、一方面增加新水源，供應給中部地區」。

至於南部的水情也相當緊張，是否會開始分區供水？王美花表示，針對水情，現在都用調度方式解決，例如桃竹幹管從原本的20萬噸、提高到22.5萬噸，其中1萬噸再供給苗栗，在高雄部分，豐水期是高雄的水供給台南的南化水庫，現在枯水期則是南化水庫每天5萬噸供給高雄，雲林也每天10萬噸供給嘉義，「調度是一項非常重要的工作，讓大家在枯水期有互相支援的概念」。

(工商 )