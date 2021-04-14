紙箱大缺，公平會主委李鎂14日指出，針對工業用紙、紙箱缺貨、漲格上揚，公平會已經密切關注，且已立案調查是否有聯合漲張的行為。

立法院經濟委員會審議「多層次銷管理法部分條文修正草案」，李鎂在回應立委質詢時指出，近來紙漿上漲，導致工業用紙、紙箱價格跟著上揚，目前雖然沒有看出有聯合的行為，但是已立案調查中。

由於紙箱大缺，不只是商業、產業因紙箱缺，導致「空有訂單、無法出貨」的冏境，連農業用紙箱也大缺，農民也叫苦。公平會表示，已經將工業用紙、紙箱列為持續關注、立案調查的重點項目。

(工商 )