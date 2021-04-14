因儘管數據顯示美國3月份通膨率大幅上升，令美元跌至3周低點，加上公債殖利率回軟，但因市場預期聯準會(FED)短期仍維持低利率的政策，因此使金價小幅承壓，而白金漲逾1%；截至台北時間4月14日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌2.5美元，報每盎司1745.3美元。
5月白銀上漲0.039美元，報每盎司25.465美元。
7月白金上漲13.3美元，報每盎司1170.4美元。
6月鈀金下跌7.9美元，報每盎司2689美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因儘管數據顯示美國3月份通膨率大幅上升，令美元跌至3周低點，加上公債殖利率回軟，但因市場預期聯準會(FED)短期仍維持低利率的政策，因此使金價小幅承壓，而白金漲逾1%；截至台北時間4月14日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌2.5美元，報每盎司1745.3美元。
5月白銀上漲0.039美元，報每盎司25.465美元。
7月白金上漲13.3美元，報每盎司1170.4美元。
6月鈀金下跌7.9美元，報每盎司2689美元。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。