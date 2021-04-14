因儘管數據顯示美國3月份通膨率大幅上升，令美元跌至3周低點，加上公債殖利率回軟，但因市場預期聯準會(FED)短期仍維持低利率的政策，因此使金價小幅承壓，而白金漲逾1%；截至台北時間4月14日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌2.5美元，報每盎司1745.3美元。

5月白銀上漲0.039美元，報每盎司25.465美元。

7月白金上漲13.3美元，報每盎司1170.4美元。

6月鈀金下跌7.9美元，報每盎司2689美元。(商品行情網)

(時報資訊)