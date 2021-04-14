受原物料類股表現不佳拖累，日本股市14日走弱。市場擔憂新冠疫情擴散會影響景氣復甦，以及萬一現行利率還要向下調降，金融業者營運將受影響。日經225指數早盤收29,649.85點，下跌101.76點，跌幅0.34%。東證股價指數早盤暫收1,952.59點，下跌5.96點，跌幅0.3%。

IwaiCosmo證券指出，因為日本新冠疫苗接種時間相對較晚，加上疫情有擴大跡象，經濟活動全面重啟期待，恐怕又將落空。再加上若經濟成長遲未見起色，搞不好利率還會向下調降，所以導致金融族群走勢疲弱。

紡織與造紙類股領跌，服裝材料製造商東麗（Toray Industries）跌3.71％，成為日經指數中跌幅最大的一檔。

金融族群中，保險業者走低，第一生命保險（Dai-ichi Life Holdings）跌2.1％，T＆D控股跌3.53％，損保控股(SOMPO Holdings)也跌0.8％。至於銀行業的三菱UFJ金融集團下跌0.75％，同時，三井住友金融集團也跌0.88。

東芝（Toshiba）一度大漲6.86％，因傳出原併購計劃生變，且現行執行長將異動。

(時報資訊)