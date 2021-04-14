友達(2409)總經理柯富仁指出，目前面板供應鏈依舊吃緊，第2季、第3季能見度不錯，工廠產線維持滿載，原本第1季要歲修、排檢都延期到第2季完成，今年產能還是會小幅提升。

面板廠產能持續吃緊，TV面板漲勢已經延續三個季度，整個供應鏈除了IC之外，其他像是包材也吃緊。柯富仁表示，現在是做多少賣多少，第2季、第3季能見度不錯，工廠產線維持滿載，連原本排定的歲修、排檢都延期到第2季完成。

友達也持續做產線提升，日前董事會通過了6代LTPS產能擴產計畫，主要針對高階NB面板及MicroLED等新製程，預計明年第3季產能開出，月產能將由25K提升到36K。

友達將參加4月21日至23日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2021智慧顯示展覽會，以「翻轉無限 極致睛彩」為主題，展示全系列友達獨家ALED先進顯屏技術，包含：領先業界導入居家娛樂、車用等尖端Micro LED顯示技術應用，以及小間距LED顯屏解決方案，適用於室內外超大型零售、展演場域；鎖定金融與醫療應用的新一代感測與觸控技術、護眼技術新應用、智慧零售場域全方位軟硬體整合解決方案，以及循環經濟成功案例。展現以顯示技術為核心，結合AIoT，延伸出創新場域應用，建構產業生態圈，成為解決方案領航者的最佳成果。

友達早年即率先佈局Micro LED技術，並領先導入車載應用。本次推出全系列獨家ALED顯屏技術應用，進一步將Micro LED以創新型態產品導入居家娛樂、車用市場。此外，友達也攜手集團及生態圈夥伴推進大型室內外空間，整合模組與系統，並涵蓋安裝與售後服務，運用小間距LED顯屏為各式零售、展演、娛樂等公共場域打造超大型拼接牆完整解決方案。

(時報資訊)