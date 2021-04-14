德國數據保護監管單位周二指出，正在對社群媒體採取行動，防止臉書(Facebook)從WhatsApp通訊app的用戶中收集個人數據。

該數據保護辦公室表示，已經對臉書啟動緊急程序；此前，WhatsApp在今年稍早曾告知用戶，他們必須對新的服務條款表示同意或拒絕。

數據保護局主管Caspar表示，由於缺乏自願性或知情的同意，WhatsApp和臉書之間的數據共享政策正被無可避免地執行。Caspar指出，正在啟動一正式的行政程序，防止非法的大規模數據交換，並希望在5月15日前能達成決議。

WhatsApp發言人表示，近期有一項新的更新，包括一新選項，藉此以提高WhatsApp如何收集用戶數據的透明度。

而德國監管單位的行動已對臉書的隱私政策開啟新戰場，該反壟斷單位已就數據的操作實務啟動法律戰，宣稱該社群媒體濫用其市場主導地位。

Caspar表示，有關WhatsApp對用戶數據的收集，將尋求實施三個月的凍結。據了解，歐洲數據保護委員會(EDPB)可以延長該凍結措施。

自2018年以來，線上隱私一直受到歐盟規定的約束，該規則稱為一般資料保護規範(GDPR)。

(時報資訊)