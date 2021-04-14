晶圓代工龍頭台積電(2330)將在明天召開法說會，屆時將公布第一季財報並釋出最新展望，包括日前釋出的大擴產訊息及先進製程進度等，預料都將成為市場關注焦點，權證發行商建議，看好台積電後市的投資人，可佈局價內外35%以內，到期日210天以上的權證，如：台積電麥證0C購03(085470)、台積電中信0B購07(083036)，參與行情。

在客戶需求強勁、產能滿載下，3月營收達1291.27億元，月增21.2%，年增13.8%，為單月歷史新高；第1季營收達3624.1億元，季增0.2%，年增16.7%。先前台積電在法說預估，第1季營收約127-130億美元，以匯率27.9元計算，估約3543-3627億元台幣，第一季營收達到財測高標。

業界近期傳出，過往台積電提供3%至5%銷售折讓，因應晶圓代工產能吃緊，明年價格折讓繼續取消，為今、明兩年連續取消折讓優惠，是十年來罕見。台積電日前也指出，為因應市場需求，台積電宣布未來3年投入1000億美元增加產能。

(時報資訊)