雖台積電ADR、聯電ADR收高，但台積電(2330)、聯電(2303)今早股價開高走低，電子權值股以及近來飆漲的電子股下跌，台股開高走低，中場一度下跌逾200點、跌落16600點，失守5、10日短期均線。今早僅中鋼(2002)帶動鋼鐵股續攻，長榮(2603)等航運股亦走跌。

美股續強，周二標普500指數再創收盤歷史新高，那斯達克綜合指數勁揚逾1%。周二收盤，道瓊工業平均指數跌68.13點或0.2%，為33,677.27點。標普500指數收漲13.6點或0.33%，為4,141.59點，繼上周三、四五連續3個交易日之後再創歷史新高。那斯達克指數大漲146.10點或1.05%，為13,996.10點。

台積電ADR、聯電ADR各漲0.31%、2.58%，台北股市今天開盤漲44.87點，加權股價指數為16869.78點，最高達16935點，但盤中因電子權植股下殺，包括聯發科(2454)、日月光投控(3711)下跌，友達(2409)、群創(3481)連續第二天下跌，台股最低打到16559點；今早爆量，且早盤高低點相差達376點，目前成交值達3500億元，今天成交值仍是史上大量之水準。

中鋼鋼價看漲，中鋼股價一度漲停，鋼鐵股為今日撐盤主力。歐美熱軋續攀高，且在大陸寶鋼與越南河靜鋼5月、6月盤價相繼開高後，因中鋼盤價明顯落後國際行情，中鋼明天即將開出的5月內銷盤價漲勢確立，中鋼早盤攻漲停，帶動鋼鐵股持續大漲。

(時報資訊)