韓星韓國男星金正賢，近期因拍攝超人氣夯劇《愛的迫降》、《哲仁皇后》，人氣水漲船高，他因此受到關注，不但傳出緋聞，還連帶被挖出2018年拍戲時的黑料，他當年用各種無理的態度對待同戲的「少時」徐玄，引發眾怒，最近被韓媒爆出金正賢的作為，全因當時女友徐睿知的要求，讓女方形象受到重創，而徐睿知又被挖出「往日事蹟」，瘋狂行徑早有端倪，引發輿論，眾人直呼真的很不OK。

人氣正夯的金正賢，一開始是被傳與《愛的迫降》女配角徐智慧秘戀，不料他否認後，卻被挖出往日黑歷史，金正賢過去與徐玄合作《時間》時，用冷漠甚至可說不敬業的態度對待女方，韓媒進一步爆料，當時與金正賢交往的，是因飾演《雖然是精神病但沒關係》女主角而爆紅的徐睿知，兩人當年對話紀錄被挖出，曝光是她要求男友「肢體接觸、浪漫戲碼NONO」，還要金正賢去改劇本刪戲，因此有了事情後續，對此外界一致撻伐徐睿知根本是恐怖控制狂。

如今徐睿知又被挖出，2016年與男神金材昱合作電影《另有他路》時，兩人為宣傳接受了採訪，當時提到戲中有一幕酒駕戲，徐睿知為求逼真，真的將車開超過道路分隔線，不料對向出現一台巴士，她差一點撞車釀成嚴重事故，徐睿知笑著說：「我差點就死了」，透露導演跟金材昱有受到驚嚇，讓她覺得「有點喜悅」。

金材昱表示，這場戲拍攝時，他就坐在車上，親身經歷這個超恐怖危機，回想當時，透露徐睿知是真的很享受地在開車，當時自己跟她還沒那麼熟，看到她邊這樣邊開車走險棋邊笑，「我心裡想著『她真的瘋了』」，雖然當時這段訪談，兩人都是用輕鬆開玩笑的語氣在聊，只是對照如今徐睿知的言行，讓眾人覺得很有對應性，直呼她真的太瘋狂、太恐怖了。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)