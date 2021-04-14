陳姓女子3年前召開記者會並在電視談話節目指控，鄭姓男醫師把她當作洩慾工具，鄭的性伴侶眾多並利用網路約砲，鄭男提告求償，台北地方法院判決陳女須賠償15萬元，台灣高等法院審酌侵權行為的侵害程度後，改判賠10萬元，鄭男可上訴。

鄭男主張，陳女公開指控，他要求她在坐月子期間為他解決性需求、將她當作洩慾工具，鄭男認為這些言論不實，足以貶損他在社會上人格及名譽之評價，要求陳女賠償律師費及證據保全公證費共47萬3920元、精神慰撫金452萬6080元，共500萬元。

北院判陳女賠償15萬元，高院認為，陳女在說鄭男將她當成洩慾工具乙節，屬意見表達，但鄭男雖醫師並兼有軍職，但非公眾人物，其感情及私生活狀況與公共利益無關，陳的言論足以貶損鄭男的社會人格評價。

高院認定，鄭男請求陳女賠償律師費及證據保全公證費部分，非屬一般遭人妨害名譽通常可能發生之損害結果，難認有相當因果關係，請求陳女提出道歉聲明部分，並非回復名譽之必要手段。

合議庭表示，審酌本事件之起因及動機、兩造身分、工作及經濟狀況、陳女不法侵害鄭男名譽之情節，判決陳女賠償鄭男10萬元，鄭男得上訴。

(中時 )