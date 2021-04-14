國內預估已有超過50萬輛電動自行車，儘管法規限速不得超過25公里，但改裝、超速違規現象卻變多，立委李昆澤指出，電動自行車事故死傷年年增加，2020年突破7000人，警察取締反而變少，尤其超速一整年竟只抓了1件。警政署坦言，國內改裝情形嚴重，但取締實務上有困難。

據統計，電動自行車造成的死傷，2018年4267人、2019年6086人、2020年7015人，數字年年升高。目前國內約有50萬輛電動自行車，售價介於2萬元至5萬元。

李昆澤今表示，法令規定電動自行車時速不得超過25公里，但國內改裝情形嚴重，車速動輒達到60公里，甚至可以破百，改電池、拆速限、拚改裝情形嚴重，甚至舉辦賽車，原廠檢測視若無物，民間改裝蔚為風氣。

李也質疑，2019年取締騎乘電動自行車未戴安全帽共2萬5139件，2020年下滑到4359件；改裝違規2019年62件，2020年4件；時速超過25公里2019年有49件，2020年只有1件，警方執法是否出了問題。

警政署坦言，國內電動自行車改裝情形嚴重，而取締電動自行車超速得依靠測速照相機，只要車輛速度沒有超過道路速限與容許值，就無法抓到違規。

立委何欣純、陳素月等人提案修法，要求電動自行車掛牌且明訂14歲以上才能騎乘。何欣純說明，目前對騎士未戴安全帽、超速有罰則，但無須掛牌，遇到改裝、違規、肇事時，警方開罰或找車主都有難度。

警政署表示，電動自行車因為有速度性，因此考量14歲以下不適合騎乘。

(中時 )