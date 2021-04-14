稍早湖人在客場以101-93擊敗黄蜂，這也是本季第二次擊敗黃蜂了，而這場比賽雙巨頭詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)仍舊沒有上場，但這時鋒衛群跳出來接管比賽，才拿下這寶貴的一勝。

Kyle Kuzma with the sledgehammer! 🔨🔨🔨 pic.twitter.com/fWRFGsBPOv — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 14, 2021

而本場比賽湖人最亮眼的球星當屬庫茲馬(Kyle Kuzma)，他上場34分鐘，拿下24分4籃板成績，整體18投7中、三分球12投4中、罰球6投6中，表現還算及格，另外薛洛德(Dennis Schroder)貢獻19分4籃板6助攻2抄截，整體19投8中、三分球7投3中，幫助湖人驚險度過客場7連戰，取得4勝3負成績，分別戰勝國王、暴龍、籃網、黃鋒，輸給快艇、熱火和尼克。

庫茲馬雖然開場手感不佳，但在隨後比賽漸入佳境，其中一球快攻隔扣畢約波(Bismack Biyombo)技驚全場，這球也可說預約了本日十大好球之一，而這場比賽湖人四節得分相當平均，分別是25、27、24、25，尤其在第三節以24比16輾壓黃蜂，也成這本場比賽關鍵的一節，這場他們投籃命中率41.5%、三分球36.4%、罰球高達94.4%，因對方失誤得到了26分也成關鍵。

而黃蜂這邊士氣相當低迷，他們分別少了拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)和海沃德(Gordon Hayward)兩大戰將，此戰雖然先發球員得分平均還是敗下陣來，目前他們以27勝26負排名東區第七，還有機會爭奪季後賽，湖人則以34勝21負排西區第五，兩隊都有主力受傷的狀況，要保住當前名次真的需要加點油了！

(中時新聞網)