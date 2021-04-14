台中市龍井區工業路1移工宿舍，14日清晨5點多發生火災，1移工被救下時，全身燻黑。（中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市龍井區工業路1移工宿舍，14日清晨5點多發生火災，消防隊以雙節梯搜救。（中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市龍井區工業路1移工宿舍，14日清晨5點多發生火災，消防隊從建物後方救出2男。（中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市龍井區工業路一移工宿舍，14日清晨5點，疑是充電中的電動車短路火燒車，引起火災，住在2樓以上的移工發現，急忙呼叫其他移工逃生，警消人員到場後，陸續救出8人，其中5人受傷送醫救治，所幸均無生命危險。

消防局指出，消防隊到場時發現，1、2樓已冒出濃煙，除立即布水線救援外，即刻人命搜救，發現2樓後方有1男及隔壁2樓有2名男子待救，其中一名等不及救援，從2樓跳樓逃生，手腳受傷，另2男由消防隊架雙節梯協助逃生時吸入性嗆傷。

火勢熄滅後，消防隊員入內搜索，又在2樓發現1男1女，意識昏迷，用擔架送上救護車，緊急送醫急救，搜索至頂樓時，又發現一女移工，幸無受傷。

中市消防局指出，消防局在清晨5時11分獲報後，即出動龍井、沙鹿、梧棲、大肚分隊及第四大隊，共56名消防員，及消防車19輛、救護車4輛，由龍井分隊分隊長王文暉帶隊，共救出8人，其中5人受傷送醫救治。

消防局表示，現場為2樓建築物，頂樓鐵皮加蓋，於5時11分獲報，5時33分火勢控制，5時38分撲滅，燃燒面積70平方公尺、財物損失約30萬元，雖有人質疑火災是電動機車充電引起，確實原因，仍須由火調人員調查釐清。

(中時 )