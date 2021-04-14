AACR（American Association for Cancer Research?，美國癌症研究協會）4月10~21日舉行年度大會，今年由於疫情的關係，大會採線上方式進行。美國邁阿密大學的研究團隊發表了利用北極星-KY的「ADI-PEG 20」 聯合免疫檢查點「PD-L1抑制劑」，針對黑色素瘤細胞做的研究，發現如果在治療上採這兩種藥聯合用藥，可能會有很好的療效。

長久以來癌症的治療一直是醫學界的大挑戰，如何治療疾病和如何減少副作用維持病人生活品質更是大家努力追求的目標。最近幾年代謝療法逐漸受到國際醫學界的關注，普遍認為藉著阻斷癌細胞的能量來源以扼殺癌細胞的方式是非常好的選擇；但除了療效之外，其極不明顯的副作用也是重要的考量。而代謝療法中又以具有廣效性及無明顯副作用的北極星-KY癌症新藥ADI-PEG 20最具代表性。

目前在Google 學術搜尋上搜尋，全球各大醫學研究單位發表有關「ADI-PEG20」的論文已有數百篇，涵蓋十多種癌症適應症。今年1 ~3月所發表的論文就有31篇，平均每個月發表的論文數達十篇之多。其中諸多研究成果是來自歐美知名之醫學中心，例如：MD Anderson癌症中心（全美兩大癌症中心之一）、英國倫敦瑪麗皇后大學Barts癌症機構…，全球醫藥界對單一公司的單一藥品有這麼多的研究發表實屬罕見。

北極星-KY表示，從目前公司本身的研究以及相關論文期刊可發現，「ADI-PEG20」不論在單獨用藥或聯合用藥上，都有一定程度的效果，後續公司也將串聯更多專業機構，希冀加速完成新藥開發，以造福更多受癌症所苦的病患。

(工商 )