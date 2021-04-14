Touch Taiwan 2021將於21日登場，友達總經理暨TDUA理事長柯富仁在展前記者會中表示，面板供應鏈仍然相當吃緊，除了IC等零組件之外，其他像是包材也很吃緊。現在是做多少賣多少，第二季、第三季訂單能見度都不錯，工廠滿載會維持一段時間。

柯富仁表示，今年友達產能還是會小量提升，日前董事會通過了6代LTPS面板廠的產能擴產計畫，月產能將由2.5萬片提升到3.6萬片，預計2022年第三季開初，主要是針對高階筆電和MicroLED等應用。

今年展覽除了原有的「智慧顯示」、「智慧製造」能量基礎，也導入「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等全新主題，透過五大主題串連上、中、下游完整產業鏈，今年共吸引來自國內外296家廠商參展，總展示攤位數量800個，預計將吸引超過3萬名參觀者。

今年還新增了包括「化合物半導體主題館」、「Mini／Micro LED主題館」、「循環經濟主題館」、「智慧製造主題館」、「工業材料主題館「及「新創學研主題館」等主題館，提供參觀者一個完整的跨領域應用平台

經濟部工業局積極落實行政院「台灣顯示科技與應用行動計畫」之推動方向，將於4月21日上午的展覽開幕典禮中，正式成立「經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟」（Smart Display Industrial Alliance，SDIA），未來針對智慧顯示產業極具發展應用潛力的智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂四大應用場域中，鏈結面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用，強化跨產業、跨單位、跨領域的產官學研之資源及能量的合作，創造臺灣在智慧顯示科技嶄新的國際競力。

(工商 )