台股今（14）日爆歷史天量，午盤前就狂噴3,700多億元大量，預估收盤可能衝破5千億天量，致許多看盤APP出現大當機，包括CMoney股市爆料同學會及XQ全球贏家等看盤APP，因市場投資人大舉湧入，都在11點半前後出現塞車、當機的情況。

由於還不到中午12點，集中市場就爆出3,700多億元成交值，市場估計全場可能會突破5,300億元，而櫃買市場約700多億元，今天可能也有1,000億元大量，合計上市櫃將衝出6,000多億元天量，再刷新高。

(工商 )