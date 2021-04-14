呂淑美／台北報導

市場多殺多賣壓出籠，台股加權指數今（14）日一路狂潟，指數於11點17分最低摜殺至16,559點大跌266點，隨後有可能來自於政策護盤進場，指數直線拉升約百點，市場多空交戰激烈，至11點半已爆出3,500多億元大量，估計今天將有超過5,000億元天量，甚至可能達5,300億元。

中美貿易戰恐將重創科技股，世芯-KY連四根跌停，摜破600元大關，台股多頭列車急煞大舉撤退，外資更是大提款，估計今日不只將大幅賣超，且將出現連四日賣超，。

八大官股券商昨日逢低加碼24.21億元，累計連三日買超，金額共約49億元，顯示近日台股拉回，即使指數仍在16,600多點之上，甚至於觸及萬七大關，政策仍偏多操作。

台股加權指數今日大跌，再度跌破5日線及10日線，法人表示，暫時先看16,468點月線支撐，在政策逢低布局下，月線即使拉回也有機會重新站回，不過，台股今天收盤若爆量長黑（跌幅超過1％），顯示短線多頭將休息。

(工商 )