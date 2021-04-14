威廉與哈利兄弟曾形影不離

要是時光能倒轉，就算只有1年也行，威廉王子和弟弟哈利17日並肩走在祖父菲立普親王靈柩後，出席葬禮的畫面將令人感到既心疼，又溫馨。

《每日郵報》（Daily Mail）特約記者普拉泰兒（Amanda Platell）13日指出，還記得近1/4世紀前，這對形影不離的兄弟跟在母親黛安娜王妃的靈柩後，似乎靈犀相通，永遠也不會分離。

不過，隨著哈利突然和妻子梅根宣布，要淡出英國王室核心行列，並先遠走加拿大，接著定居美國後，兄弟間的關係已出現裂痕。而就在祖父病重，入院就醫時，哈利夫婦還接受殺傷力強大的專訪，更使兄弟間的不和變本加厲。

如今各方希望，威廉和哈利能因祖父的葬禮藉機和解。許多人認為，他們因失去祖父，同病相憐，可以有機會重建彼此堅如磐石的關係。而這場葬禮將凝聚黛妃的兩個寶貝兒子，像她所希望的那樣相親相愛。

很多人希望，威廉該展現兄長的風範，向弟弟哈利伸出橄欖枝，原諒他和弟媳梅根在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中公開指控，王室中有人種族歧視。他們希望，威廉能放下一切，繼續向前邁進。

然而，普拉泰兒指出，威廉有朝一日將登基成為英王，他真能原諒哈利的背叛，還有深深的傷害嗎？哈利心裡明白，他和梅根婚後才短短幾個月，就在計畫脫英，還要求女王減少他們的王室職責，但保留頭銜，特權與個人維安。而另一方面，他和梅根則忙著追求加州富豪名流的生活。

威廉與哈利夫婦去年3月最後一次合體互動冷淡

哈利明知道，他淡出英國王室後，將加重哥哥的職責，讓也有年幼兒女的威廉扛下重擔，令兄長感到十分失望。此外，他也明白，自己在切斷兄弟情，但還是這麼做了。就如同哈利在專訪中所說的，如今他擺在前面的，是自己成立的新家庭，而不再是英國王室。

然而，威廉就像女王和已故的親王一樣，從不抱怨，也不多解釋。當他面對記者追問，王室是否像梅根指控的那樣，有種族歧視時，他只咬牙切齒，但以十分自制的態度，明確而堅定地說，「我們絕不是個種族歧視的家族。」而哈利想必知道，梅根在專訪中昭告世界的種種情事，將使王室顯得冷酷，孤高並不受歡迎。

或許更不可原諒的，就是哈利容許梅根不只一次地詆毀嫂嫂凱特。連凱特的粉絲都被激怒了，想想威廉遭背叛的感覺有多深！說穿了，妯娌不和時，兄弟鮮少能彼此原諒，更何況是兩個都十分保護自己老婆的人。此外，誰能原諒一個說，要是祖父死了，專訪會「延後」，而不是「取消」的弟弟。

文章來源：If you were William, could you forgive Harry? In the circumstances of their grandfather's funeral, it's the noble thing to do... but AMANDA PLATELL fears the brothers' rift is beyond repair
梅根刻意不出席菲立普葬禮 終曝真正原因
瘋了 菲立普生前對梅根哈利震撼專訪老實說
氣到內傷 為了梅根哈利 威廉斬了和他20年情

(中時新聞網)

#哈利 #梅根 #威廉 #菲立普親王 #葬禮