威廉與哈利兄弟曾形影不離

要是時光能倒轉，就算只有1年也行，威廉王子和弟弟哈利17日並肩走在祖父菲立普親王靈柩後，出席葬禮的畫面將令人感到既心疼，又溫馨。

《每日郵報》（Daily Mail）特約記者普拉泰兒（Amanda Platell）13日指出，還記得近1/4世紀前，這對形影不離的兄弟跟在母親黛安娜王妃的靈柩後，似乎靈犀相通，永遠也不會分離。

不過，隨著哈利突然和妻子梅根宣布，要淡出英國王室核心行列，並先遠走加拿大，接著定居美國後，兄弟間的關係已出現裂痕。而就在祖父病重，入院就醫時，哈利夫婦還接受殺傷力強大的專訪，更使兄弟間的不和變本加厲。

如今各方希望，威廉和哈利能因祖父的葬禮藉機和解。許多人認為，他們因失去祖父，同病相憐，可以有機會重建彼此堅如磐石的關係。而這場葬禮將凝聚黛妃的兩個寶貝兒子，像她所希望的那樣相親相愛。

很多人希望，威廉該展現兄長的風範，向弟弟哈利伸出橄欖枝，原諒他和弟媳梅根在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中公開指控，王室中有人種族歧視。他們希望，威廉能放下一切，繼續向前邁進。

然而，普拉泰兒指出，威廉有朝一日將登基成為英王，他真能原諒哈利的背叛，還有深深的傷害嗎？哈利心裡明白，他和梅根婚後才短短幾個月，就在計畫脫英，還要求女王減少他們的王室職責，但保留頭銜，特權與個人維安。而另一方面，他和梅根則忙著追求加州富豪名流的生活。

威廉與哈利夫婦去年3月最後一次合體互動冷淡

哈利明知道，他淡出英國王室後，將加重哥哥的職責，讓也有年幼兒女的威廉扛下重擔，令兄長感到十分失望。此外，他也明白，自己在切斷兄弟情，但還是這麼做了。就如同哈利在專訪中所說的，如今他擺在前面的，是自己成立的新家庭，而不再是英國王室。

然而，威廉就像女王和已故的親王一樣，從不抱怨，也不多解釋。當他面對記者追問，王室是否像梅根指控的那樣，有種族歧視時，他只咬牙切齒，但以十分自制的態度，明確而堅定地說，「我們絕不是個種族歧視的家族。」而哈利想必知道，梅根在專訪中昭告世界的種種情事，將使王室顯得冷酷，孤高並不受歡迎。

或許更不可原諒的，就是哈利容許梅根不只一次地詆毀嫂嫂凱特。連凱特的粉絲都被激怒了，想想威廉遭背叛的感覺有多深！說穿了，妯娌不和時，兄弟鮮少能彼此原諒，更何況是兩個都十分保護自己老婆的人。此外，誰能原諒一個說，要是祖父死了，專訪會「延後」，而不是「取消」的弟弟。

(中時新聞網)