公民監督國會聯盟13日公布最新立委評鑑結果，這份名單也有網友質疑，表示名單和人民的認知差距很大，根本就是愚人節笑話；而針對公督盟指出，有多位立委因為去年的「豬內臟大戰」扣了不少分，也有網友傻眼表示，當時基進黨立委陳柏惟不僅在事前嗆聲，還當場與國民黨立委發生衝突，「為什麼一點事都沒有，還可以上榜？」

公督盟這次公布的立委評鑑結果中，民進黨有27人上榜優秀立委，為上榜人數最多的黨；國民黨團立委則僅有6人上榜；其餘三個小黨共9位立委則全數入榜，這讓鳥少網友頗為傻眼，特別是目前正面臨罷免的立委陳柏惟也獲選入榜，引起網友討論。

國民黨這次僅有6人上榜，去年12月在立院上演的豬內臟大戰是主因之一，公督盟指出，多位當天在議場中發生衝突、潑灑內臟等行為，有違理性辯論的民主審議原則，無助會議進行，都被扣分。

但有網友指出，當天陳柏惟也與多位國民黨立委發生嚴重的肢體衝突，更在網路上嗆聲說要「1個打35個」，難道這些言行就符合「理性辯論的民主審議原則」嗎？直呼這份名單根本就難以服眾。

(中時新聞網)