水情持續不樂觀，高雄市府宣布19日起4座焚化爐回饋設施游泳館全部關閉。（高市環保局提供／林宏聰高雄傳真）

全台水情嚴峻，高雄市4月1日起轉為澄燈減量供水，為進一步節水，高市府環保局轄內4座焚化廠回饋設施游泳池將自19日起全面關閉，等未來水情警報解除後再擇期開放；環保局估計，4座游泳池休館後，每日約可節省86噸水量，等於70個家庭每日生活用水量。

高市環保局表示，中區、南區、岡山、仁武等4座焚化廠回饋設施游泳館採游泳池水全回收方式，4月1日起配合減量供水，從原本每日開放4場次減為2場次，不過因為水情仍未見起色，4座回饋設施游泳館決定自4月19日起改為全面關閉休館，未來再視水情狀況研議何時開放。

4座游泳館過去每日平均用水量約86噸，本月每日減少2場次，可減少民眾淋浴、spa及蒸氣烤箱用水約43噸，若全面關閉，每日節省86噸用水，換算可供280人、70個家庭每日用水量。

高市環保局長張瑞琿呼籲焚化廠回饋地區民眾共體時艱、節約用水，並配合政府限水措施，以度過這段嚴峻缺水期。

(中時 )