環球網引述《日經亞洲評論》14日報導稱，他們「瞭解到」，日本「番茄醬之王」可果美（Kagome）已經停止進口中國新疆的番茄。報導稱，因為所謂「虐待穆斯林」的指控，越來越多西方品牌停止從新疆採購產品。此前，H＆M、NIKE等國際服裝企業因抵制新疆棉花聲明，在華引起廣泛聲討和抵制浪潮。

報導稱，去年，日本番茄醬主要生產商可果美停止進口用於某些醬汁產品的新疆番茄，已經進口的番茄將於今年年底用完。這些番茄主要是以番茄醬的形式運輸的。一名可果美的代表稱，除了成本和質量外，「人權問題也是決策的一個因素。」

報導還稱，可果美一直在其網站公佈生產原料有來自新疆的。一名代表稱，可果美還定期視察新疆工廠和農田，「確認過去使用的番茄不是在侵犯人權的條件下生產的。」

報導提到，可果美被認為是第一家在涉疆問題上停止與該地區開展業務的日本大型公司。報導同時提到，包括H＆M和NIKE等西方品牌停止購買新疆產品，反過來引發了中國消費者的強烈反對。

《日經亞洲評論》報導，停止進口新疆番茄對可果美運營影響似乎很小。過去幾年，該公司採購的新疆番茄的數量一直在下降。目前，新疆番茄僅佔該公司所用番茄的不到1％。

據統計，全球番茄加工業訊息的行業網站tomatonews.com統計，可果美年產能約加工238萬噸番茄，2017年加工了188萬噸番茄，2016年約為198萬噸。

資料表明，新疆是亞洲最大的番茄生產和加工基地，據統計，2019年和2020年新疆番茄產量均超過800萬噸。另據中國國際貿易促進委員會旗下中國貿易投資網去年4月整理的圖表顯示，在2019年新疆番茄醬出口國家中，日本整個國家進口新疆番茄醬的數量排在第十。

(中時 )