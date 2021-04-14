強生牧舒爾顆粒66.7毫克／公克（食藥署提供）

食藥署今天發布藥品回收資訊，由強生化學製藥所生產的強生牧舒爾顆粒66.7毫克／公克，因近期接獲醫院通報藥品外觀顏色異常且結塊，要求業者下架回收，本次回收批號為AKO032，共計有五萬小包，食藥署表示，這不是強生第一次被通報出現藥品外觀顏色異常，已要求四月底前需繳交調查報告。

食藥署表示，強生牧舒爾顆粒66.7毫克／公克，主要適用於減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性，為指示用藥，一般藥局皆有販售，日前因有醫院通報藥品外包裝顏色異常，且出現藥品結塊的情形，因此向食藥署通報回收、下架。

食藥署表示，去年底也曾接獲民眾通報該藥品有類似的受潮情形，但經食藥署於市面上訪查，未發現有類似狀況，加上目前都是收到民眾購買的藥物受潮，但業者卻稱自家庫存藥物未見此情形，因此研判可能與民眾存放條件不佳有關。

食藥署指出，可能是因該藥品的配方容易受潮，目前業者也已著手調整配方來因應，但這部分仍然沒有定案，還有待業者完成實驗才能給出答案。

(中時 )