無黨籍立委高金素梅2018年3月6日，針對「台版ODA」的質詢影片，觀看人次高達168萬人。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

「新南向政策5年總體檢報告」內容。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

1千億援外資金去哪了？官員竟瞎回4字 高金素梅暴怒：不要太過分！

2017年8月總統蔡英文宣布推動「台版ODA」（政府開發援助），匡列35億美元（約新台幣1000億元）專案融資資金，協助邦交國及新南向國家政府進行公共工程建設。無黨籍立委高金素梅12日質詢千億資金流向，卻得到行政院經貿談判辦公室代表「討論看看」4個字答案，讓高金暴怒痛批「不要太過分！」就連在座外交及國防委員會召委廖婉汝也看不下去，要求行政院經貿談判辦公室代表將資料彙整提供所有委員；高金更警告現場官員謹記自己是全民公僕。

高金素梅赴外交及國防委員會質詢，指出她3年前關於「台版ODA」的質詢影片，有高達168萬人觀看，可見這個問題所受到的矚目與當天官員回答的重要性。高金表示，蔡英文4年前主持第4次「對外經貿戰略會談」時裁示，初期匡列35億美元專案融資資金，與邦交國及新南向國家進行公共工程合作，並協助業者開拓海外市場，即所謂「台版ODA」；當年3月6日她質詢時任行政院院長賴清德，賴也承諾在網路公開所有的ODA案件資訊，行政院也同步在官方網站發布新聞，稱一定會公布相關資訊。

高金素梅進一步指出，「新南向政策5年總體檢報告」中有列出幾個項目，包括「金融支援」方面的「109年輸銀對新南向國家貸款核准額度約新臺幣261億元、保證額度約新臺幣37億元、輸出保險承保額度約新臺幣275億元」、「109年於新南向區域海外工程授信案件共19件，授信金額約新台幣37億元」；「工程輸出」方便的「109年我國電廠、石化、智慧交通ETC、都會捷運、環保工程及水資源六大工程輸出團隊及拓點廠商，於新南向區域取得36件工程標案，總得標金額約新臺幣23.89億元，其中由中小型工程業者得標22件」。

對此，高金素梅質疑，台版ODA是由台灣的銀行放款給外國的政府執行，然後是由台灣的廠商得標的公共工程，已經過了3年，當年總統的裁示與行政院長的承諾，如今到底執行到哪裡了？為何她查行政院官方網站，並沒有公開所有資訊？當年賴清德向她答詢：「到目前為止沒有公告是因為，都很謹慎，還在找第一個案子。」那如今已經有了這麼多件，為什麼依然無法在行政院官方網站上看到所有的公開執行？

高金素梅質詢，執行情形怎麼樣？哪一些國家？發包了什麼工程？給台灣的什麼樣的廠商來承作？有沒有向銀行貸款？外交部的利息補貼是給了哪一些案子？行政院經貿談判辦公室代表回應：「有關金融資源的部分，以及所謂的工程的新南向的成果，跟ODA是兩回事。ODA是另外我們用專案的計畫來做貸款的利息的補貼，到目前為止都還在努力的。」高金追問：「沒有一件？」行政院經貿談判辦公室代表回應：「積極的在進行當中。」高金質疑，既然ODA至今都沒有一件，那報告書上寫的那些又是什麼？行政院經貿談判辦公室代表回應，那些都是協助廠商去新南向國家所爭取的案件。高金追問：「有哪一些廠商？」行政院經貿談判辦公室代表則語塞道：「呃……這個細節……因為工程會他沒有來今天的報告……」高金插話質疑：「那為什麼不應該給我們這些細節呢？」行政院經貿談判辦公室代表回應：「我想我們可以討論看看，因為……」此話引起高金不滿，痛批：「什麼叫作『討論看看』？你們今天來這裡做專案報告，不就是應該要把更細部的資料提供給委員會的委員參考嗎？你們只告訴我們有36件工程標案，然後22件得標的廠商，然後你們用了多少錢，難道細部資料不應該公開嗎？有這麼樣的祕密嗎？」

針對高金素梅的質疑，行政院經貿談判辦公室代表回應：「如果委員需要的話，我們可以提供。」此話再度引起高金不滿，要求現場召委廖婉汝評評理：「今天你排專案報告，他還說『如果有委員需要的話才會提供這樣的資料，你認為這樣子的回答，大家會接受嗎？』廖則表示：「這個不是機密的，都可以提供吧！彙整一下，提供給每一位委員。」高金則氣憤大罵：「您來這邊報告，不要太過分！」

行政院經貿談判辦公室代表回應：「像工程輸出的部分，是由廠商他去爭取、政府做協助，所以主體是廠商。」現場正好鈴響，高金素梅表示自己質詢時間已到，她相信官員今日的回答全民是看不下去的，更警告道：「不要忘記你們只是幫全民做我們的一些政策的決定，有非常多的是人民的納稅錢，你們今天如果在這裡沒有這個責任，替全民來看好所有的案件跟所有的我們的納稅人的錢，你們就不配在這個位置上，好嗎？你們是公僕！」

《一千億援外 ODA 下落不明》 ～高金素梅2021.04.12

(中時新聞網)