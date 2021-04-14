電信業第一季財報出爐，明顯反映出行動服務營收已在落底階段，且電信業也持續瞄準B2B企業專網領域，但預計初期企業專網的營收貢獻有限，法人表示，維持電信產業評等為「中立」。

中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)自結第一季合併營收分別年增4.1%、年增10.9%及年增7.5%，在獲利方面，因有5G執照攤提費用及推銷成本及費用增加，使台灣大及遠傳獲利均年減14.5%及16.6%，但中華電則在營收成長及成本費用控管得當，獲利持續年增6.4%，自去年第二季以來維持獲利成長趨勢不變。

電信業第一季行動營收持續受惠蘋果iPhone 12上市帶來新增客戶，中華電(2412)及台灣大(3045)分別年增3.3%及1.1%，僅遠傳小幅年減0.2%。而在三家電信公司未在4G資費殺價競爭，且iPhone 12又帶來高資費客戶增加，電信業均稱去年第四季在手機月租費已有回升，但在語音收入衰退及低資費的IoT收入，第一季中華電、台灣大及遠傳ARPU仍年減5.5%、3.1%及0.9%。

除在5G市場的競爭外，看好5G所衍生的B2B商機，電信業積極布局5G企業專網，中華電已與30多家企業合作發展5G企業專網，合作領域包括智慧工廠、智慧製造、車聯網等領域。台灣大布局在製造業、醫療、零售三大產業，其中製造業以高科技大廠為主，惟相關初期企業專網的營收貢獻有限，但可帶來ICT專案收入。

法人指出，儘管中華電、台灣大、遠傳第一季獲利多優於公司財測目標，但仍僅中華電獲利呈現成長6.4%，台灣大及遠傳仍衰退，整體來說，維持電信產業評等為「中立」。

(時報資訊)