《商情》供應擔憂 上海鋁價觸10年高價 12:162021/04/14 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場擔心最大生產國中國將限制產量，為遏制環境汙染的目標，致周三鋁價上漲，其中上海期交所最大成交量的5月鋁合約盤中最高上漲了2.7％，至18045人民幣元，並觸及近10年高點。 截至周三(4/14)台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月鋁價來到每公噸2298.5美元，盤中觸及每噸2,313.50美元為2018年6月以來最高價。(商品行情網) 《國際產業》審查供應鏈國安風險 美商務部再向中企發傳票 日將排核廢水入海 羅智強建議日本邀謝長廷示範喝日核廢水 (時報資訊) #鋁價 #觸及 #周三 #供應 #擔憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》NB取代桌機 東碩營運回眸笑 09:432021/04/14 財經 《熱門族群》驅動IC行情大好 外資點將聯詠、頎邦 10:002021/04/14 財經 《國際產業》莫德納新冠疫苖 6個月後效力仍達9成 12:332021/04/14 財經 傳家樂福收供應商贊助費 公平會：違法可依公平法處罰 09:592021/04/14 生活 陸港觀盤－政策加持 陸科技股成中線投資亮點 04:102021/04/14 全球財經 美中古車行情 漲勢5年來最兇 04:102021/04/14 全球財經 《半導體》世芯-KY遇飛騰逆風 外資仍評中立、目標價780元 08:522021/04/14 財經 《外資》NVIDIA加入高端CPU競賽 外資喊買廣達、微星 09:092021/04/14 財經 以精緻、數位化創新維繫市場戰力 Škoda 小改款 Kodiaq 發表 10:242021/04/14 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》Coinbase上市參考價250美元 比特幣續飆 11:082021/04/14 財經 輝達首發CPU 效能快10倍 搶攻英特爾最賺錢市場 04:102021/04/14 全球財經 財經熱門新聞 台股恐爆5千億歷史天量 散戶崩潰看盤APP大當機 - 財經 - 工商 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 要聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？ - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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