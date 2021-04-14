因市場擔心最大生產國中國將限制產量，為遏制環境汙染的目標，致周三鋁價上漲，其中上海期交所最大成交量的5月鋁合約盤中最高上漲了2.7％，至18045人民幣元，並觸及近10年高點。

截至周三(4/14)台北時間11:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月鋁價來到每公噸2298.5美元，盤中觸及每噸2,313.50美元為2018年6月以來最高價。(商品行情網)

(時報資訊)