新冠肺炎疫情使藍牙裝置年度出貨量的成長遞延一年，預期包括可穿戴式裝置和定位系統的部分市場將出現大幅成長，儘管發生上述變化，但依據藍牙技術聯盟(SIG)今(14)日發布的《2021年藍牙市場趨勢報告》預測，至2025年，具備藍牙功能的裝置年出貨量將從去年的40億件增加至超過60億件。

儘管多數市場遭受疫情影響，部分藍牙市場卻出現成長契機，過去一年來，醫療照護環境逐漸倚賴藍牙醫療設備和解決方案，用以大幅減少接觸並改善患者照護，預計至2025年，藍牙醫療照護位置服務導入情形將有5倍成長。居家辦公的全球趨勢則推動藍牙電腦配件成長，2020年藍牙電腦配件的出貨量為1.53億件，比去年預測高出10%。隨著人們越來越重視健康，藍牙可穿戴式裝置的需求亦不斷成長，預計2021年藍牙可穿戴式裝置出貨量將達到2.05億件，此外，人們對安全復工解決方案抱持高度興趣，藍牙即時定位系統 (RTLS)的部署將大幅增加，預計至2025年達到516,000種應用。

2020年居家辦公的全球趨勢推動藍牙電腦配件成長，同時人們越來越關注健康，加上疫情期間對遠距醫療的需求，藍牙可穿戴式裝置的需求成長將比先前的預測高出5%，至2025年，資料傳輸裝置的年出貨量預計將成長1.7倍。

疫情爆發造成旅行和工作受限，導致藍牙位置服務的部署數量在短期內減少，然而，由於市場對於資產追蹤和室內定位案例持續抱持興趣，分析師預計藍牙位置服務的成長將在2021年底反彈，並在2025年之前達到32%的複合年成長率，此外，預期至2025年，藍牙醫療照護位置服務的數量將成長5倍。

低功耗音訊(LE Audio)規格於2021年完成後，將進一步強化藍牙生態系統，並為藍牙耳道式耳機和喇叭帶來更大的需求，使2021至 2025年的年出貨量成長1.5倍。目前全球聽力受損者人口已接近5億，藍牙音訊分享功能將可提高聽力受損者的體驗，並成為現代化、高品質、低成本的輔助聽力系統。

藍牙設備網路主要聚焦於支援建築自動化、控制和營運效率，其在疫情期間仍保有很大的彈性。LED的普及，以及對高能源效率、快速部署能力和高品質居住體驗的期望，正持續推升商用連網照明解決方案的需求，預計至2029年營收將達到191億美元，繼設備網路之後，商用連網照明與智慧家庭解決方案成為成長最快的藍牙解決方案領域，未來五年的複合年成長率將達到34%。

(時報資訊)