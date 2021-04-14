Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) April 13, 2021

效力印地安人的台灣好手張育成昨日因為發生再見失誤而輸掉比賽，沒想到賽後他的Instagram湧進美國酸民謾罵留言，其中也包含歧視亞洲人的言論，張育成選擇正面回擊，這件事情也獲各大美媒轉載報導，印地安人球團以及總教練法蘭柯納（Terry Francona）都力挺張育成，「種族歧視的言論是愚蠢而無知的。」

印隊昨日對戰白襪，兩隊平手到9局下半，一顆滾地球讓想策動雙殺的張育成發生傳球失誤，球打到跑者的頭盔而讓白襪攻下追平分，這次再見失誤因為他是亞洲人而更被針對，賽後沒多久張育成就在Instagram貼出那些他收到的歧視留言，包含罵他「亞洲笨蛋」、「SARS冠狀病毒」等，種族歧視在美國是相當嚴重且備受重視的議題，張育成選擇公開這些留言，並寫下，「我接受所有批評，每個人都有資格發表言論，但這些『種族歧視』的言論是不應該的。」

張育成也在個人推特轉貼這張截圖，立刻引起外媒關注，包含《ESPN》、《紐約時報》、《紐約郵報》、《NBC News》、《今日美國》、《英國衛報》等知名媒體都跟進報導，也提到張育成來自台灣，且此戰也只是他生涯第5場擔任一壘手的比賽。

在得知張育成遭受種族歧視後，總教練法蘭柯納立刻站出來力挺他，「失誤是比賽的一部分，但無知和種族歧視不該出現。」在新冠肺炎疫情期間，有亞裔血統的球員都受到不少種族歧視，最著名的就是NBA球星林書豪，法蘭柯納說，「這些言論與棒球無關，無論有沒有失誤，都不是這些人犯蠢又無知的藉口。」

Our team and our organization stand together in support of Yu and condemn hatred in all forms. We got your back @YutheSouljaBoy! #StopAsianHate pic.twitter.com/ZbrfrcD2N0 — Cleveland Indians (@Indians) April 13, 2021

隨後印地安人球團也表態力挺張育成，官方推特上貼出張育成微笑比YA的照片，寫下「我們全隊和球團都站在一起力挺張育成，並且譴責任何形式的仇恨，我們在你背後！#StopAsianHate」

法蘭柯納透露他早上才跟張育成還有他的翻譯聯絡，確保他們沒有因此受到影響，並會邀請他們到他的辦公室聊聊，「我想親眼看看育成真的沒事，確定他知道那些瘋子、蠢貨的言論並不是大部分人的想法，也要讓他知道印隊沒有這種人，他是很成熟的年輕人，相信他會沒事的。」

張育成的貼文在推特上獲得壓倒性的支持，之後張育成在推特上更新，他貼出一張克里夫蘭知名地標的照片，寫下「謝謝大家，現在開始享受棒球吧！」顯示他已經重新振作，要面對新的比賽。

(中時 )