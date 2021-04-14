今(14)日凌晨位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓升格為今年第2號輕度颱風「舒力基（SURIGAE）」，氣象局預估，雖然舒力基有機率發展成中度颱風，不過發展仍在觀察。台灣颱風論壇｜天氣特急專頁指出，根據最新模式預測，颱風不僅距離台灣遙遠，颱風與北方高壓聯手帶來的東北風也擋住了華南雲雨帶東移來台的去路，在旱情上恐「幫倒忙。」

台灣面臨嚴峻乾旱，民眾無不盼望雨情舒緩旱情，今年2號颱風「舒力基」於今日凌晨形成，氣象局表示，下周日(18)、下周一(19)距離台灣最為接近，不過距離台灣仍有1000公里左右距離，之後就會轉往東北方，遠離台灣，對旱情並無緩解作用。

台灣颱風論壇｜天氣特急專頁表示，根據最新模式預測，颱風很可能對水情「幫倒忙」，首先，颱風距離台灣太遙遠，水氣無法掃來台灣，頂多造成東台灣有局部性的短暫雨，對嚴重缺水的西台灣沒有太大幫助；其次，颱風擁有逆時針環流，北側的東北風與北方高壓聯手把乾空氣帶來台灣，不利台灣降雨；再者，華南雲雨帶是台灣春季重要的雨水來源，但是颱風與北方高壓聯手帶來的東北風，擋住了華南雲雨帶東移來台灣的去路，對於西台灣的旱災可謂「雪上加霜。」

天氣職人吳聖宇說，舒力基強度逐漸發展中，強度至少上看中度颱風，甚至不排除達到強颱門檻的機會，目前的路徑預報資料看起來這個颱風對台灣天氣仍無影響，接近菲律賓東方海面後，將大角度拋物線迴轉向東北遠離，這樣的路線反而會讓台灣附近維持一段時間的穩定天氣。

吳聖宇預估，下周一19日起到下周四(22)受颱風外圍偏乾的東北風以及沉降作用影響，各地天氣將會較為穩定，雖然山區有些零星的午後熱力降雨訊號，整體看起來沒有太明顯的降雨機會。

(中時 )