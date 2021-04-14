法國動畫大師西拉維休曼（Sylvain Chomet）的首部動畫長片《佳麗村三姊妹》（The Triplets of Belleville），睽違18年終以數位修復，日前在金馬奇幻影展放映，全場從頭到尾笑聲不斷，最後還躍上觀眾票選第4名。全片瘋狂怪美，搖擺爵士配樂俏皮溫馨，幽默呈現2、30年代懷舊氛圍，不僅當年曾入選坎城影展競賽片，更一舉榮獲美國奧斯卡最佳動畫及最佳歌曲雙料提名。

《佳麗村三姊妹》描述自行車選手「冠軍」，在參加環法自行車賽時遭到黑手黨綁架。從小撫育他長大的蘇莎奶奶於是飄洋過海，並與「佳麗村三姊妹」聯手展開一場瘋狂救援行動的故事。該片除重現休曼童年記憶，更處處可見他的成長身影，尤其年幼「冠軍」的落寞孤獨，便是休曼的自身寫照。片中休曼將男主角「冠軍」的懷念及夢想，舉凡「環法自行車賽海報」、「父母騎自行車照片」，甚至繪滿自行車圖案的壁紙，都一一呈現在背景牆上。畫風細膩不說，更一句話都不用說，就讓蘇莎奶奶了解孫子的心頭愛。好笑的是，其中一幕蘇莎奶奶赴港口租船，租船處的價目表四周竟貼滿了猛男照，還大曝老闆性向令人莞爾。

該片為加強各種細緻聲音呈現，刻意減少許多對白，並借各角色的細膩表情、動作和精緻的背景場面來說故事。片尾一場救援追緝戲，不僅節奏刺激、招式出奇，全程沒有一句對白、卻高潮迭起，讓人看得十分過癮。也不乏許多感人橋段，片尾一場讓自行車宅男「冠軍」，終於說出第一句話「是的，結束了，奶奶」，此時牆上陳列的竟是蘇莎奶奶與忠犬布魯諾的照片，長大的他終於感受到奶奶對他的呵護與愛，瞬間讓人淚湧。電影本周五（16日）在台上映。

(中時 )