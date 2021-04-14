對一般民眾來說，保時捷是相當名貴的跑車，但對31歲美國歌手克里斯小子（Chris Brown）來說，可能只是小菜一疊！他近日駕車參加派對活動，價值654萬保時捷被連環追撞，外觀明顯受損，外界以為他會暴跳如雷，想不到只淡淡的丟下一句話就揚長而去，引起熱議。

克里斯小子16歲以同名專輯《Chris Brown》闖盪歌壇，收錄的歌曲《Run It!》一舉登上告示牌百強單曲榜，年紀輕輕就嚐到走紅滋味，大把鈔票也跟著入袋，但他情緒容易不穩定，2009年曾把前女友蕾哈娜（Rihanna）打到鼻青臉腫，被判處 5 年緩刑以及 6 個月的社區勞動，從此之後就跟「暴力男」畫上等號，星途也蒙上陰影。

克里斯小子最近參加好萊塢派對，將黑黃相間的保時捷跑車交給泊車工作人員，想不到在凌晨出意外，一名開著黑色轎車的男子追撞多部汽車，導致車頭全毀、安全氣囊通通爆開，還好沒有造成傷亡。只不過克里斯小子的保時捷被掃到颱風尾，車頭、車尾都有撞擊痕跡，車頭還出現幾條裂縫，維修費粗估不斐。

某男子造成車輛連環撞，車頭幾乎全毀。（圖／達志）

克里斯小子的保時捷被撞凹。（圖／達志）

根據外媒《TMZ》報導，克里斯小子得知自己的愛車被撞擊，非但沒有動肝火，反而還對著鏡頭平靜地說道：「沒事，我還有10台（I got 10 of these.）」接著開走被撞凹的保時捷離去，淡定的反應讓外媒跌破眼鏡，讚嘆他脾氣變好了，也掀起眾多網友的熱議，開玩笑留言：「既然你有10台，那我可以接收那台撞壞的」。

(中時新聞網)