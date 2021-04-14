立法院財政委員會明天將排審國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團今砲轟，綠委蔡易餘提案修法將溯及既往，這明顯是因人設事，在幫前總統陳水扁的國務機要費除罪化，開嗆蔡英文總統，有種就直接大赦，這才是正道。

攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，將於明天財政委員會排審，目前有民進黨立委蔡易餘提案，民進黨立委郭國文說他當天也將提出草案修正動議。

對此，國民黨團總召費鴻泰痛批「可笑」，他說，回想前總統陳水扁太太吳淑珍公然要發票，報國務機要費仍歷歷在目，試問蔡易餘難道支持貪污除罪化嗎？若蔡英文授意蔡易餘提案，有種就直接赦免陳水扁，為何要修訂會計法，讓公務員知道立院多數認同犯罪通通可合法、除罪化，真的非常丟臉。

國民黨團書記長鄭麗文說，前總統陳水扁貪污為台灣民主史上最大污點，且這不只是總統一人貪污，相關總統府高官幕僚，現在都要逐一除罪化嗎？要求總統府表態是否支持國務機要費除罪化的提案。

藍委賴士葆說，綠委提案國務機要費除罪化，當然是因人設事，因為立法或修法最忌諱就是針對性修法，這顯然就是幫陳水扁國務機要費除罪化，清楚看到綠委要溯及既往。

賴士葆指出，赦免法中有特赦與大赦，前者要走完法律程序才能執行，但陳水扁有很多司法案件尚在審理中，如今只剩下大赦這條路，「總統有種就這樣做」，而不要想做卻不敢做，推給立院，如此作為毫無擔當。

藍委曾銘宗表示，要求綠委說清楚立法理由、影響層面，假設要赦免陳水扁，就走正道，修正赦免法，其實蔡易餘也曾提過赦免法修正案，呼籲民進黨走正道。

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(中時 )