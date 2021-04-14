女星伊能靜愛情事業兩得意，她近期在陸綜相當活躍，人氣跟著水漲船高，同時，伊能靜也是幸福人妻一枚，她與小10歲的丈夫秦昊感情甜蜜，這段姊弟戀結婚5年依舊宛如熱戀，伊能靜近日就現身北京大興機場要飛去找秦昊，她想到能和老公見面就亢奮到開心唱歌，全程笑臉迎人的伊能靜還嚇跑經紀人。

53歲伊能靜昨（13日）晚在微博分享貝蕾帽的三種戴法，她一口氣示範帥氣有型、可愛法式路線以及嘻哈辣妹風格的戴法，同時，伊能靜也表示自己人在北京大興機場，心情不錯的她，接著還對鏡頭展現穿搭，身穿短版上衣的伊能靜，大方露出一截纖細螞蟻腰，率性的伊能靜還直接在機場走起台步。

伊能靜示範貝蕾帽的三種戴法。（圖／取材自伊能靜微博）

在前往登機門的途中，伊能靜全程掛著雀躍表情，笑咪咪的她還嗨到邊走邊唱歌，讓身邊工作人員不禁露出怪異表情，伊能靜見狀不禁問：「你為什麼要那種表情？」這時對方才反問：「妳才為什麼要那麼開心？」伊能靜則開心甜笑說：「因為我要去看我老公啦」，接著便遮嘴害羞甜笑，連經紀人也嚇到拔腿狂奔。

伊能靜掀開外套，大方露螞蟻腰。（圖／取材自伊能靜微博）

影片最後，伊能靜還再次展現小蠻腰，她掀開外套露腰，並開心說：「露肚臍」，整個人散發滿滿少女心，舉手投足藏不住即將見到秦昊的興奮感，保養有術的伊能靜絲毫看不出已經53歲，也讓外界見識到她凍齡的一面。

伊能靜愛情事業兩得意，也是著名的幸福人妻。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)