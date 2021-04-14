韓國天團SHINee經歷軍白期後，睽違2年半，終於今年2月合體發行第七張正規專輯《Don’t Call Me》回歸歌壇，橫掃各大排行榜，專輯銷售突破25萬張，展現超高人氣。日前也首度舉辦線上演唱會「Beyond LIVE - SHINee ： SHINee WORLD」，與粉絲同樂，而開啟努力工作模式的SHINee在不到2個月的時間，帶來第七張正規改版專輯《Atlantis》光速回歸，令SHINee WORLD（官方粉絲名）超驚喜。

專輯發售前1小時，SHINee成員們也透過直播「SHINee’s Sailing： Finding ‘Atlantis’」與粉絲進行倒數，內容分為「新歌介紹」與「今年工作計畫」2個主題。關於新歌〈Atlantis〉，KEY表示即便是路人聽到都會覺得是屬於SHINee的歌曲；而參與了〈Area〉作詞的珉豪表示，自己在提交歌詞前，為求完美修改多達15次，腦海中想著成員會如何演唱的畫面而寫，所幸成員們都很完美的詮釋了歌曲。

關於工作計畫，泰民早已劇透過的SOLO專輯預計在5月發行，現場還技癢秀了段新歌編舞，更加碼爆料下月2日將舉行線上演唱會。5月將迎來出道13週年的SHINee也預計會舉行Fan event與粉絲同歡，成員們5月依然工作滿檔，珉豪出演的電視劇開拍、溫流也正忙碌於音樂劇練習，KEY和溫流預計分別於7月與9月SOLO回歸，完全應驗了泰民於直播開場時請粉絲準備好錢包的玩笑話。

直播時成員們各個不按牌理出牌，珉豪因說話時有點結巴，KEY和泰民就突然來段「四是四，十是十，十四是十四，四十是四十」的中文繞口令，當提到Fan event內容時，因粉絲一句「成員交換唱SOLO曲」的留言，KEY直接在現場以口技演出電音版本的〈Criminal〉，將現場氣氛推到高點，最後則以成員清唱新歌〈Atlantis〉作為結尾結束了歡樂的直播。

前次發片恰巧遇上元宵節的SHINee，成員們機智滿分的送上中文吉祥話，令粉絲感到驚艷與新奇。這次再以中文萌喊「想念台灣的大家」，展現對台灣粉絲的重視。SHINee第七張正規改版專輯《Atlantis》除了收錄正規七輯的9首歌曲外，新收錄清爽感十足的同名主打歌〈Atlantis〉、珉豪參與作詞的〈Area〉，以及突出SHINee和聲的〈Days and Years〉等3首新歌，集結成滿滿的12首歌曲。目前已在台數位發行。

(中時 )