李國輝縱火害9命，4度遭判處死刑，台灣高等法院更二審公布判決理由，法官認為李男的犯罪情節符合公民與政治權利國際公約「犯情節最重大之罪」，且惡性重大至極，難以教化，維護社會秩序、確保民眾生命安全只能判處死刑。

法官指出，李國輝只因內心不滿情緒及報復心態，欲燒死殺害其所認為嘲笑他的人、和與他發生口角爭執的人，他也知道屋內還有其他承租人，將因其放火行為發生死亡結果，仍然視人命如草芥，犯罪手法殘酷、泯滅天良，讓9人冤死，倖免於難的被害人5人。

法官依台大醫院鑑定意見，認為李國輝教化困難，且審酌他犯後雖對於殃及無辜表示難過，但對所生氣之人仍心存報復，犯後並無明顯悔悟表現，其內心價值觀已嚴重偏差。即便加以教化，恐亦僅能收表面順服之效，無從認有真正矯正可能。

合議庭認為，李國輝惡性重大至極，難以教化，如處無期徒刑或較輕之刑度，不足以還死者公道並撫慰生者之痛，更與被告惡性比例不相符合；為維護社會秩序、確保民眾生命安全，因而量處死刑，並宣告褫奪公權終身。

(中時 )