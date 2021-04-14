台中市消防局36歲吳姓前隊員因考績被打「丁等」，對人事單位懷恨在心，冒用同事名義上消防署網站多次發文「公務員亂倫婚外情」、「專員亂搞男女關係」等文，誣控「中市消防局人事室主任與女專員有婚外情」、「簡姓女專員上班會玩跳蛋」等內容，要求介入調查，經當事人提告，台中地檢署今天依偽造文書及誣告、誹謗等罪將吳男起訴。

在台中市消防局擔任隊員的吳男，自2016年起因毀損救護紀錄表、向民眾討食、無端對同事興訟及匿名檢舉等情事，多次遭行政懲處，2018年考績為「丁等」，他對人事單位懷恨在心，提起行政訴訟控告對人事室鍾姓主任、簡姓女專員及顏姓科員等人。

吳男並冒用顏男及徐姓等同事的名義，在消防署全球資訊網「民意論壇」網頁指控簡男及鍾女私德不彰，在2019年10月間4度張貼「專員亂搞男女關係」、「公務員亂倫婚外情」等文，誣指「鍾主任與簡女有婚外情，害鍾男被調職，兩人還維持性愛關係，每周外約做愛1次」、「簡女上班還會玩跳蛋，真是太惡劣又噁心」、「簡女將私人跳蛋及按摩棒拿到消防局充電，浪費納稅人的錢」等內容，要求內政部及消防署要介入調查及處分。

此外，吳男並冒用徐姓同事的名義及照片設假帳號，並將網路所張貼的內容透過LINE對話訊息傳給自己，並將這些證據在台中高等行政法院作為證據。警方在2020年1月間搜索吳男住處查扣手機等證物。

案發時，台中市消防局將吳男停職，台中高等行政法院在去年8月27日將他的行政訴訟案判決駁回，台中市消防局今年將他免職。台中地檢署今天依偽造文書及誣告、誹謗等罪起訴吳男。

(中時 )