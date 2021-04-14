美國國務院4月13日證實，美國氣候特使凱瑞 (John F. Kerry) 將於4月14日至17日訪問中國上海和韓國首爾，討論提升全球氣候目標的問題。這是拜登政府上任以來首位美國高級官員訪問中國。外界關注，凱瑞此行是否能為美中關係破冰？但美國智庫專家不抱太高期望，認為不會有根本性的改變。

凱瑞是拜登政府中首位訪問中國的高級官員。目前，美中兩國在貿易、人權、安全、科技競爭等領域分歧不斷加深。一個月前，兩國高級外交官員在美國阿拉斯加進行的2＋2首次面對面會談充滿了針鋒相對的緊張氣氛。凱瑞的中國之行是否會成為美中關係的「破冰之旅」引發外界關注。

美國之音引述華盛頓智庫威爾遜中心中國環境論壇主任吳嵐（Jennifer Turner）分析指出，凱瑞對中國的訪問是美中在氣候變化問題上的高層互動在暫停了四年後的一次「重啟」，但兩國並不會一夜之間回到歐巴馬政府時期那種在氣候問題上的深度合作。

吳嵐說：「氣候變化問題對兩個國家都很重要，不過美國現在還有一切別的重要問題在跟中國談，我不知道凱瑞有多大的活動空間，所以這場訪問只是一個新的開端，我並不期待它會帶來重大的宣佈。」

近來，凱瑞在多個場合強調，美中面臨廣泛分歧，但「我們不能成為所有這些分歧的囚徒」。他主張將氣候變化問題「單獨處理」。不過中國方面似乎並不樂於這麼做。中國外交部發言人趙立堅今年1月在記者會上表示，中美在具體領域的合作不是「溫室裡的花朵」，必然與整體美中關係息息相關。

美國之音報導，外交評論人士章家敦（Gordon Chang）認為，美中在這個問題上的分歧是對拜登的政策的考驗，而凱瑞此行需避免「過度承諾」。

章家敦說：「我想我們能從凱瑞對中國的訪問中瞭解到很多。凱瑞的職權範圍只是氣候變化問題，但我們知道中國已經說過，中方不能僅僅在這個問題上與美方合作，也就是說，如果要在氣候問題上合作，就必須在各個領域進行合作。所以這將是對拜登政策的考驗，看其能否在某些領域與中國合作，同時在其他領域反對中國的主張。」

章家敦認為，美中在氣候問題上的合作並不能帶來美中關係的根本改變，「美國和中國之間的分歧是根本性的，雖然在外交方面可以取得某些進展，但我認為這些進展不會是持久的，也不會是根本性的。」

凱瑞對中國的訪問正值美國即將於4月22日至23日召開氣候變化領導人峰會之際。拜登總統希望在峰會上推動國際社會制定比《巴黎氣候協議》更有雄心的氣候目標。美國方面已向中國國家主席習近平發出邀請，但中國方面尚未確認習近平將赴會。

(中時 )