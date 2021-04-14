白沙屯媽祖喜愛小朋友是眾所皆知，鑾轎時常進入校園讓小朋友鑽轎底，今天白沙屯媽祖南下過境彰化田尾鄉時，再度進入田尾國小校園內，幫所有師生賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

王錦鴻說，前年白沙屯媽也有進到校園，但只在前庭短暫停留３、５分鐘就離去，今天直直衝進操場為小朋友賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

經過門口時停下腳步，轎子晃動一陣子後，神轎突然迴轉360度華麗轉身，就這樣直直衝進校園，讓全校師生驚呼連連。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田尾鄉田尾國小，今年時逢百歲生日，今天上午白沙屯媽祖經過校門口時，全校師生守在門口期盼媽祖到校園做客，沒想到媽祖真的有感應，經過門口時停下腳步，轎子晃動一陣子後，神轎突然迴轉360度華麗轉身，就這樣直直衝進校園，讓全校師生驚呼連連。

白沙屯媽祖喜愛小朋友是眾所皆知，鑾轎時常進入校園讓小朋友鑽轎底，今天白沙屯媽祖南下過境彰化田尾鄉時，再度進入田尾國小校園內，幫所有師生賜福，全校師生在操場排成一圈開心鑽轎。

田尾國小校長王錦鴻表示，真的相當開心，媽祖9點多時候在田尾與永靖交界休息，心想可能接下來會直直往南，媽祖抵達校門口時，剛好是第二節下課，有20分鐘時間，所有師生都衝到門口大喊，「媽祖、媽祖，稜轎腳」，沒想到媽祖真的就轉身近來。

王錦鴻說，前年白沙屯媽也有進到校園，但只在前庭短暫停留３、５分鐘就離去，今天直直衝進操場為小朋友賜福，而今年剛好是田尾國小百歲生日，預計12月要辦理校慶活動，今天就像是白沙屯媽到校祝福我們生日快樂一樣，心中的喜悅真的難以言喻。

王錦鴻還說，因為媽祖是台灣的民宿信仰，但台灣是種族宗教多元的國家，因此鑽轎與否都是讓師生自由參與，沿途經過上百間學校，媽祖特別選在我們最大節下課近來，讓鑽轎可以鑽好鑽滿，真的特別感謝，也希望所有孩子經過媽祖的加持，都能平安健康。

(中時 )