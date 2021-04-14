統一7-ELEVEN獅隊年度最帥活動【2021兆豐銀行傑尼獅主題日】即將於4月24、25日登場，除了傑尼獅「理想情人」帥氣現身，小提琴家李齊、演員陳昊森也將擔任表演嘉賓，與兆豐銀行張兆順董事長、蔡永義總經理一起站上投手丘，齊心為傑尼獅開出完美好球。

除了帥氣爆表的傑尼獅主題活動，本季統一獅蘇智傑於3月27日對戰中信兄弟達成個人生涯百轟里程碑榮耀紀錄，而4月2日猛威爾面對味全龍締造中職第10位無安打比賽紀錄，職棒場上每個榮耀紀錄都值得球隊及球迷予以喝采，4月24日賽後，球團也特別規劃傑尼獅紀錄之夜，賽後將進行約30分鐘，榮耀紀錄頒獎儀式，並透過精彩影片回顧，帶大家一起再次感動選手榮耀時刻，邀請喜歡蘇智傑、猛威爾的球迷們一起進場見證，選手榮耀紀錄時刻。

4月2日洋投猛威爾締造無安打比賽紀錄，球團也感謝5058球迷進場見證，球團也特別製作「4.2猛威爾無安打比賽見證書」，凡持當日比賽門票票根，自4月23日至5月29日期間凡統一獅主場賽事至台南球場大門口服務處即可兌換，每張票根限兌換一張，邀請球迷再次進場欣賞精彩職棒賽事。

本次洋投猛威爾締造無安打比賽紀錄，萊恩酷商品部也特別推出紀念商品，其中包括Ｔ恤、陶瓷碗、紀念壓克力牌，4月14日下午1點開始至4月16日截止，僅此三天開放統一獅官方購物商城全面預購，歡迎無論是在電視機前、現場的每一個球迷，一起來收藏猛威爾無安打紀錄商品。預購網址：https://lioncrew.uni-lions.com.tw/

【猛威爾無安打比賽紀錄商品】

猛威爾無安打比賽紀念TEE

尺寸： S / M / L / XL / 2XL / 5XL

材質：排汗材質

售價：NT$1080 元

猛威爾無安打比賽紀念立牌

直徑：7 x 7 x 6 cm

材質：壓克力

售價：NT$ 390元

猛威爾無安打比賽紀念碗公

直徑：21.5 x 10 x 9.5cm

材質：陶瓷

售價：NT$ 550元

猛威爾無安打比賽紀念套組價

售價：NT$ 1540元(原價2020元)

產品內容：TEE、紀念立牌、紀念碗公各一個

(中時 )