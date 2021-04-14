莫德納（Moderna）周二表示，其新冠肺炎疫苗在接種第二劑6個月後仍然顯現強大的保護力，對所有新冠肺炎病例的有效性均超過90%，而對重症的有效性更超過95%。

莫德納將在周三的投資人活動上說明其疫苗進展。該公司周二表示，對最初後期研究進行6個月的追蹤調查結果顯示，莫德納疫苗的功效仍然符合先前提供的更新數據。

該公司也已經開始就名為「B.1.351」的南非變種病毒進行新版疫苗的測試。

莫德納表示，目前正在測試的兩種疫苗，包括一款結合新舊版疫苖的多價型疫苗在內，都能提高老鼠體內對抗變種病毒的中和抗體濃度，其中以多價型疫苗提供的免疫力最廣。

為了防禦新變種病毒，莫德納已自3月起開始測試三種增強疫苗的方法。

莫德納的新冠肺炎疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術，目前已在全球40多個國家與地區獲得授權或批准投入使用。

該公司表示，截至本周一，其新冠肺炎疫苖的全球交貨量已經達到約1.32億劑，其中，美國取得了約1.17億劑。莫德納表示，可望在7月底以前向美國供應3億劑疫苗。

莫德納並表示，美國境外供應鏈的建置比國內供應鏈落後約25%，但會繼續擴大產能。該公司表示，其新冠肺炎疫苖第一季在美國的平均售價約為每劑15.40美元，而在美國以外，每劑價格介於22美元到37美元。

(時報資訊)