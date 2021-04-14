【全程影音】國民黨召開「轉型正義不正義、貪污違法不違法 民進黨說了算？」記者會｜2021.04.14（6:56費鴻泰訪問開始）

日本政府昨拍板將福島核廢水稀釋後排入海中，引來韓國、中國大陸等鄰國強烈抗議，台灣卻只表達「遺憾」，駐日代表謝長廷僅透過臉書，表達會密切關注此事發展。國民黨團總召費鴻泰質疑，民進黨政府反核立場強烈，在這個事件中態度卻很軟弱，他強調，中華民國不是日本殖民地，但蔡英文總統對日本的態度，軟到像對日本稱臣。

費鴻泰指出，不管日本政府在核廢水排放前做了多少稀釋、處理，核廢水都一定會汙染整個海洋，尤其以鄰近國家首當其衝，蔡政府碰到日本態度一向都很軟，這次也是談話前自動矮人半截。

費鴻泰說，以駐日代表謝長廷過去的言行，謝不是中華民國「駐日」代表，而是「助日」代表。他說，中華民國是獨立自主的國家，當周邊國家都強硬抗議時，只有台灣幾乎是趴在地上對日本稱臣，預告黨團周五院會將提出主決議，要求政府在核廢水的議題上，要向日本強硬表態。

福島核廢水入海 國民黨重批蔡政府軟弱「有政府會坐視」

(中時 )