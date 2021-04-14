攜手知名光學大廠聯手提升相機表現，是當前手機業界的潮流。根據韓媒報導，三星 （Samsung） 將與日本Olympus合作，共同提升Galaxy旗艦手機的拍攝性能。《LetsGoDigital》網站也隨後公開了2022年新品Galaxy S22 Ultra概念圖，令人對於雙方合作下首款旗艦級手機的拍攝性能倍感期待。
繼華為（Huawei）攜手徠卡（Leica）、vivo聯手蔡司（Zeiss）、一加（OnePlus）結盟哈蘇（Hasselblad）之後，近期有消息傳出，三星將會與日本光學大廠Olympus展開合作，進一步提升旗艦級手機的性能。這項消息先由Yogesh （@heyitsyogesh）推文曝光，之後獲得知名爆料者 ＠i冰宇宙 證實。不過三星跟Olympus都未證實。
根據三星與Olympus可能攜手合作發力智慧型手機相機性能的傳聞，《LetsGoDigital》網站隨後發表了幾張Galaxy S22 Ulta的概念圖，圖中顯示三星將與Olympus合作，預計採用2億畫素的主相機、屏下前鏡頭以及螢幕下指紋辨識技術等，並且也將延續Galaxy S21 Ultra可搭配S Pen的特性。不過這幾張照片，也被知名爆料者 Tron （@FrontTron）打臉，指出圖中這麼大的感測器不可能是真的，且目前新機的研發尚未開始。
除了傳出三星有機會與Olympus合作提升手機的拍攝性能外，《GalaxyClub.nl》網站報導，三星正在研發sensor-shift相機技術。這一項技術蘋果已經用於iPhone 12 Pro Max之中，對於提升手機錄影時的防手震效果有明顯提升。而不同於蘋果採用sensor-shift（穩定影像感測器）的做法，vivo則是採用微雲台技術（穩定相機），來提升防手震效果。
值得一提的是，Olympus在2020年6月宣布將相機事業群移轉給日本產業夥伴( JIP )，之後的相機部門以及鏡頭產品線都會交由新公司OM Digital Solutions來主導。而Olympus將會專注於醫療與科學光學領域。因此三星與Olympus若是達成合作，未來會以哪樣的方式進行，也是相當耐人尋味。
無論三星是否將與Olympus達成合作，三星持續積極投入手機相機的研發工作，是無庸置疑。可以預期未來的Galaxy旗艦手機，其相機性能有機會有大幅成長。
(科技)
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