攜手知名光學大廠聯手提升相機表現，是當前手機業界的潮流。根據韓媒報導，三星 （Samsung） 將與日本Olympus合作，共同提升Galaxy旗艦手機的拍攝性能。《LetsGoDigital》網站也隨後公開了2022年新品Galaxy S22 Ultra概念圖，令人對於雙方合作下首款旗艦級手機的拍攝性能倍感期待。

繼華為（Huawei）攜手徠卡（Leica）、vivo聯手蔡司（Zeiss）、一加（OnePlus）結盟哈蘇（Hasselblad）之後，近期有消息傳出，三星將會與日本光學大廠Olympus展開合作，進一步提升旗艦級手機的性能。這項消息先由Yogesh （@heyitsyogesh）推文曝光，之後獲得知名爆料者 ＠i冰宇宙 證實。不過三星跟Olympus都未證實。

It's not Zeiss, Leica or Hasselblad. Still waiting on more information and getting solid confirmation on this before putting out the camera brand name. — Yogesh (@heyitsyogesh) April 6, 2021

根據三星與Olympus可能攜手合作發力智慧型手機相機性能的傳聞，《LetsGoDigital》網站隨後發表了幾張Galaxy S22 Ulta的概念圖，圖中顯示三星將與Olympus合作，預計採用2億畫素的主相機、屏下前鏡頭以及螢幕下指紋辨識技術等，並且也將延續Galaxy S21 Ultra可搭配S Pen的特性。不過這幾張照片，也被知名爆料者 Tron （@FrontTron）打臉，指出圖中這麼大的感測器不可能是真的，且目前新機的研發尚未開始。

I meant no.

That isn't the real design.

The development hasn't started yet too.

Also due to internal policies with sensor sizes, big sensors like this render is implausible to be real. — Tron (@FrontTron) April 12, 2021

除了傳出三星有機會與Olympus合作提升手機的拍攝性能外，《GalaxyClub.nl》網站報導，三星正在研發sensor-shift相機技術。這一項技術蘋果已經用於iPhone 12 Pro Max之中，對於提升手機錄影時的防手震效果有明顯提升。而不同於蘋果採用sensor-shift（穩定影像感測器）的做法，vivo則是採用微雲台技術（穩定相機），來提升防手震效果。

值得一提的是，Olympus在2020年6月宣布將相機事業群移轉給日本產業夥伴( JIP )，之後的相機部門以及鏡頭產品線都會交由新公司OM Digital Solutions來主導。而Olympus將會專注於醫療與科學光學領域。因此三星與Olympus若是達成合作，未來會以哪樣的方式進行，也是相當耐人尋味。

無論三星是否將與Olympus達成合作，三星持續積極投入手機相機的研發工作，是無庸置疑。可以預期未來的Galaxy旗艦手機，其相機性能有機會有大幅成長。

(科技)