南韓演員徐睿知遭爆和男友金正賢交往期間，要求對方不能拍任何親密戲，導致和金正賢同劇的女主角徐玄，因男方冷漠態度而感到受傷，2人交往期間的對話截圖流出後，徐睿知更是受到一面倒撻伐，如今又有和她共事過的工作人員A某跳出來爆料，痛批徐睿知的人品差。

A某在論壇以「曾共事的工作人員爆料演員徐睿知的人品」為題爆料，表示徐睿知不顧二手菸問題，會在車上抽菸，且常將髒話掛在嘴邊，不僅如此，還將工作人員當成小跟班，無論她去哪都要跟緊緊，如果她心情不好沒食慾，工作人員也不能吃飯，「因為演員都沒吃了。」

A某委屈地說，某次在拍攝前一天為了陪徐睿知聊天，她只睡了1、2小時，隔天吃糖醒腦又被罵，「妳算老幾竟敢在演員工作時吃糖果」，她也提到徐睿知非常自戀，要工作人員的手機桌布都放自己的照片，有自己的新聞也得去底下留言讚美好話，如果內容太重複還會碎念，「怎麼都寫一樣的，也寫點別的」。

A某附上證據證明自己所言不假。（圖／翻攝自Pann）

上面有徐睿知的親筆簽名。（圖／翻攝自Pann）

A某坦言，徐睿知因為個性太差，單拍一部作品就逼走了好幾個經紀人，為了證明自己所言不假，她還附上徐睿知在宣傳《另有他路》上《朴善英的Cinetown》的腳本，上面有徐睿知的親筆簽名，「（徐睿知）本身就很自戀，所以就算沒跟她要簽名也會自己簽（給工作人員）。」

(中時新聞網)