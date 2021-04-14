新北市首座異地重組的歷史建築百年歷史「五股守讓堂」，將於本周末舉辦「茶詩樂對話」活動，邀請到知名文學家詩人焦桐、蕭蕭以及名聲樂家林文俊、二胡民謠演奏家黃謄鋒等，透過茶席品茗、茶詩伴樂，帶民眾悅讀春天，品茗文學，活動全程免費，即日起開放網路報名。

五股守讓堂斥資8500萬改建，歷史建築轉型為民眾生活與學習的公共空間，有多功能教室、閱讀室、展覽室及體驗工坊，另因緊鄰新北市立圖書館五股分館，因此常舉辦親子活動、與社區結合的在地知識及藝文系列活動。

新北市立圖書館表示，又到了春茶採收的季節，五股守讓堂今年特別與台灣茶葉學會合作，於本周末推出結合茶香、詩歌、與樂音的「茶詩樂對話」春日茶會，邀民眾在歷史建築內品味茶香餘韻、聆賞音樂，同時在文學作家的引領下，來一場「茶與詩的對話」。

「茶詩樂對話」春日茶會17日活動，特地安排室內茶席，邀請知名詩人、飲食文學家焦桐朗誦茶詩《包種茶頌》、茶散文《木柵鐵觀音》；詩人蕭蕭朗誦、男高音林文俊演唱鄭愁予《錯誤》；以及二胡演奏家黃謄鋒演奏《望春風》等台灣歌謠。4月18日(日)三讓文房同時還有「思慕微微」黑膠饗宴活動，歡迎民眾品書香，聽黑膠。

此外，位於茶鄉的新北市立圖書館坪林分館，也特別結合館藏特色，於4月16日(五)推出有趣的「知星撩茶」活動，藉由不同「台灣茶」的調性與特色，對應「十二星座」的性格，帶大家認識茶文化，同時也將教大家利用茶葉、茶枝、茶末製作個人專屬的「茶香星座祝願卡」，即日起免費報名；詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站(http：／／www.library.ntpc.gov.tw）查詢。

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