壽司郎上月舉辦名字內有「鮭魚」2字，即可免費壽司吃到飽，吸引百人跟風改名。其中最受矚目就屬就讀中國醫藥大學中醫系的「張鮭魚之夢」，當時他向媒體哭訴，過去已有3次改名紀錄，可能一輩子都要做「鮭魚」，卻遭民政局打臉，還爆出他賣黃牛票，揪消費者用他名字吃免費壽司的黑歷史，而「張鮭魚之夢」在當了21天的「鮭魚」後，已在上周二（6日）悄悄改回本名。

壽司郎3月推出「鮭魚」優惠活動，吸引逾百人改名吃免費壽司，其中就讀中國醫藥大學的「張鮭魚之夢」，屢因爭議事件鬧上媒體版面，「張鮭魚之夢」曾哭訴改完名後才發現已無法再改回原名，引發網友熱烈討論，不過此說法卻遭台中市民政局長吳世瑋打臉，指張姓學生是第2次改名，所以還有1次機會，並非真的「同鮭魚盡」。

據《ETtoday新聞雲》報導，基隆市中正事務所主任吳曉蕙證實，張生已於上周二（6日）申請改回原名，改名理由還勾選「特殊原因」，由於這次改回原名，就已達3次改名的上限，日後將無法再更改。

未來張生若想再次改名，依《姓名條例》規定，須符合6規定其中一項，同時在一公民營事業機構、機關、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、同時在一直轄市縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同、與經通緝有案之人犯姓名完全相同、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

(中時新聞網)