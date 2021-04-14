台中市政府與台灣水利環境科技研究發展教育基金會舉辦防災士培訓，前內政部長李鴻源14日受邀出席開訓儀式。針對台灣鬧水荒，除了雨下得少之外，還有什麼待解決？李鴻源表示，現階段急著開源，其實更重要的是「節流」，水浪費太多了，還有很多節水空間有待努力。
李鴻源14日參加防災士培訓開訓典禮，他受訪表示，台灣嚴重水荒，除了雨量少，另一主因就是水浪費太厲害了，還有很多節水空間，幾乎都沒有做。除開源外，更需要做的是節流，並發展節水產業，讓漏水少一點，例如增加工廠回收水比例、提高農業用水效率等。
(中時 )
台中市政府與台灣水利環境科技研究發展教育基金會舉辦防災士培訓，前內政部長李鴻源14日受邀出席開訓儀式。針對台灣鬧水荒，除了雨下得少之外，還有什麼待解決？李鴻源表示，現階段急著開源，其實更重要的是「節流」，水浪費太多了，還有很多節水空間有待努力。
李鴻源14日參加防災士培訓開訓典禮，他受訪表示，台灣嚴重水荒，除了雨量少，另一主因就是水浪費太厲害了，還有很多節水空間，幾乎都沒有做。除開源外，更需要做的是節流，並發展節水產業，讓漏水少一點，例如增加工廠回收水比例、提高農業用水效率等。
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