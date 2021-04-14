鋼筋廠海光(2038)自結3月稅後純益0.39億元，年增1.92倍，每股純益0.22元，由此預估今年首季獲利比前一季續揚，今年營運再成長可期。

展望今年，隨著台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案續增，加上公共工程持續釋出等帶動，海光接單順暢，訂單看到年底。公司預估到第4季均可達全產全銷的榮景。

海光去年受惠鋼筋市場轉熱，全年比前年轉盈，淨利1.58億元，每股淨利為0.87元，其中，去年第4季受惠於產品量價齊揚，單季稅後純益約為0.6億元，每股純益0.35元，創十年來單季獲利新高。

今年第一季鋼市續旺，海光自結3月稅後純益0.39億元，年增1.92倍，每股純益0.22元，推估第1季獲利可望再創近十年單季新高。

海光今年持續受惠台商回流建廠、公共工程與房市推案持續熱絡，1~3月營收達22.9億元，年增約22%。公司樂觀看待後市，目前每個月5萬公噸的鋼筋產能，到今年第4季均可維持全產能生產及銷售的盛況。

(時報資訊)