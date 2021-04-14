美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天邀請總統拜登於本月28日赴國會聯席會議發表演說，在執政百天之際闡述「這個歷史性時刻的各項挑戰與機會」。

據裴洛西辦公室發布的邀請函內容，她說：「我寫這封信，邀請您在4月28日星期三於國會聯席會發表演說，值此歷史性時刻，就各種挑戰和機會分享您的見解。」

儘管這場演說的架構一如國情咨文（State of the Union），但美國總統執政滿一年之前不能正式發表國情咨文，因此拜登28日首度赴國會所發表的演說名稱有所不同。

這場演說將給拜登大好機會，向數百萬收看轉播的美國民眾宣傳他2.3兆美元基礎建設計畫。

而拜登目前在海內外都面臨著諸多重大挑戰，包括說服更多美國民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗、因應墨西哥邊界日增的移民、俄羅斯與烏克蘭間緊張局勢、中國對台灣的進逼，以及伊朗核子問題等。

2月間，裴洛西就說要邀請拜登赴國會演說；國會後來通過拜登1.9兆美元的COVID-19紓困案，拜登於3月11日簽署紓困法案生效。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100414

(中央社)